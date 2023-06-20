51 kişinin yaşamını yitirdiği bina sahipleri kayıplara karıştı: 'AKP bağı tesadüf değil'

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, 6 Şubat depremlerinde “beton dayanım düşüklüğü ve taşıyıcı sistemdeki bozulma ile eklentiler” nedeniyle Gaziantep’te yıkılarak 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı’nı yapan Hasan Sever İnşaat’ın sahipleri Hasan Hüseyin ve Abdullah Devrim Sever kardeşlerin kayıplara karıştığını yazdı.

Abdullah Devrim Sever’in AKP’den 2018'de Gaziantep milletvekilliğine, 2019'da ise Nizip Belediye Başkanlığına aday olduğuna dikkati çeken Saymaz, Furkan Apartmanı soruşturmasında tutuklu olan üç kişiden biri olan Eyüp Öğüt ve Faik Öğüt'ün de AKP bağlantılarını vurguluyor. Eyüp Öğüt’ün 2014-2019 yılları arasında Nizip'te AKP’den belediye meclis üyesi olmasına işaret ediyor.

Saymaz, “AK Parti bağı tesadüf müdür? Asla! Çünkü depremin vurduğu hemen her şehirde yıkılan binaların enkazından, sırtlarını AK Parti'ye dayamış müteahhitler çıkıyor. Zayıf olanlar, Öğüt'ler gibi içeri atılıyor. Güçlüler ise Sever'ler gibi kararı önceden haber alıp kaçıyor” diyor.

İsmail Saymaz yazısında Nizip Başsavcılığı'nın isteği üzerine Gaziantep Üniversitesi'nde hazırlanan bilirkişi heyetinin 30 Mayıs'ta tamamladığı rapordaki binayla ilgili eksiklik ve usulsüzlüklere de dikkat çekiyor.