51 ilde 510 arsa satılıyor

Emlak Müzayede 51 ildeki birçoğu çok değerli 510 arsayı satışa çıkardı. TOKİ'ye ait arazilerden 8 ildeki parseller 21 Aralık'ta, 22 ildeki parseller 22 Aralık'ta, geri kalanlar ise 23 Aralık'ta Ankara ve İzmir'deki iki salonda ve internet üzerinden katılımla yapılacak müzayede ile satışa sunulacak.

Taşınmazlar KDV'den muaf olacak. Satış listesinde bulunan parseller içerisinde 1 milyar 600 milyon fiyatıyla Kuşadası'ndaki 266 bin 500 m2'lik parsel dikkat çekiyor.

Deniz manzaralı dev arazi

Bir bütün halinde satışa sunulan Kuşadası'ndaki toplam 260 bin 500 m2 alanda 12 adet “Konut Alanı” imarlı taşınmaz ile toplam 6 bin 500 m2 alana sahip 3 adet “Ticaret Alanı” imarlı taşınmaz bulunuyor.

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, söz konusu bölgedeki 317 ada 347 parselin halihazırda devam eden imar plan çalışmasının tamamlanması ve sonrasında yapılacak imar uygulamasından oluşacak donatı alanları satışa konu olmayacak, alıcısı tarafından bedelsiz olarak Hazine’ye iade edilecek, ya da imar uygulaması esnasında Hazine adına tescil edilecek.

Halihazırda devam eden plan çalışmasının 1 yıl içinde onaylanmaması halinde ise arsa bedeli olarak yatırılan tutar, faizsiz ve artışsız olarak alıcıya geri iade edilecek.

Satış sonrası belirlenecek fiyat üzerinden alıcı, bedelin yüzde 25’ini peşin geri kalanını 48 ayda ödeyebilecek.

Bir satış da Tarım Kredi Kooperatifleri'nden

Bir satış duyurusunu da Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği'nden geldi. 74 Sayılı Kuşadası Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait 26 işyeri satışa çıkarıldı.

19 Aralık – 20 Aralık günlerinde yapılacak olan satışlarda işyerleri için en düşük 230 bin, en yüksek 5 milyon 825 TL muhammen bedel belirlendi.

Şehir merkezinde bulunan iş merkezindeki işyerleri için toplam 36 milyon muhammen bedel kararlaştırıldı.