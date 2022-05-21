5 ülke Rusya'yı protesto etmek için APEC toplantısını terk etti

Asya-Pasifik bölgesinin ticaret bakanları ve diğer ülke temsilcileri, iki gün sürecek Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi (APEC) konferansının açılış etkinliğinde bir araya geldi. Ancak sabah saatlerinde gerçekleştirilen oturumda Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reshetnikov söz alınca Japonya, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelandalı bakanlar, salonu terk etti. Bakanların Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto etmek için böyle bir karar aldığı aktarıldı.

APEC Ticaret Bakanları, koronavirüs salgınına karşı getirilen kısıtlamaların hafifletilmesiyle 3 yıl sonra ilk kez yüz yüze bir araya geldi. Toplam 21 ülkenin katılım sağladığı toplantının gündeminde Covid-19 sonrası dönemde ticaret ve yatırımın teşviki, özellikle bölgede serbest ticarete giden yollar üst sırada yer alıyor. Gündemdeki diğer konular arasında gıda güvensizliği, yüksek enerji fiyatları ve turizmin yeniden başlaması yer alıyor.

Tayland hükümeti, bu yılki APEC toplantılarının ev sahipliğini yapıyor. APEC üyeleri arasında Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Çin, Hong Kong, Endonezya, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Peru, Filipinler, Rusya, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Tayland, ABD ve Vietnam bulunuyor. (İHA)