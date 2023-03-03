5 parti telefonda görüştü: Açıklama bekleniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardandan ortak yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

T24'ün haberine göre Akşener'in açıklamalarının ardından genel merkezlerde partilerin genel başkan yardımcıları ortak metin için hazırlığa başladı. Hazırlanacak metinde Akşener’in açıklamalarına yanıt verilmesi beklenirken aynı zamanda Pazartesi günü liderler buluşmasına yönelik mesajların da olması bekleniyor. Öte yandan kulislerde beş partinin Pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ilan etmeye de hazırlandığı öğrenildi.