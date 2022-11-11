5 kuruşa karşı 1 milyonluk dava

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında paylaştığı mesajlarda “Onursuz” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 5 kuruşluk dava açmıştı. Soylu, kendisine 5 kuruş değer biçen Kılıçdaroğlu’na, 1 milyonluk tazminat davasıyla karşılık verdi.

Davayı duyuran CHP’nin avukatlarından Celal Çelik şunları kaydetmişti:

“Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Süleyman Soylu’ya biçilen değer ve verilen talimat gereğince; Soylu aleyhine 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtık. Ayrıca hakaret suçu yönünden suç duyurusunda bulunduk…”

Soylu’dan karşı dava

Kılıçdaroğlu’nun bu davasının ardından Soylu da karşı dava açtı.

Twitter’dan bir mesaj paylaşan Soylu, şunları yazdı:

“Tam bir FETÖroman Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar. İşin garibi, FETÖ’cülük davası hâlâ devam eden avukatı C.Ç. (Celal Çelik) de müvekkili gibi hem hakaret eder hem de Kılıçdaroğlu adına dava açar. Biz de Kılıçdaroğlu’na, hakaretleri için 1 milyon liralık dava açtık.”