5 kişinin yaşamını yitirdiği havuz faciası davası ertelendi

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde 23 Haziran 2017 tarihinde Kadir Kaya ve babası Mehmet Kaya'nın sahibi olduğu yüzme havuzunda elektrik akımına kapılan Davut Mert Kaliç, Gökay Yıldırım Geç, Nurullah Önlütürk, Kadir Kaya ve Mehmet Kaya hayatını kaybetmişti.

Belediye başkanı da yargılanıyor

5 kişinin yaşamını yitirdiği yüzme havuzuyla ilgili açılan davada aralarında Akyazı Belediye Başkanı ve eski Kuzuluk Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan K.A. katıldı. Duruşmada ayrıca müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesi sonrasında bilirkişi raporu hakkında taraflardan beyanları soruldu. Söz verilen taraflar ve avukatları, bilirkişi raporuna itiraz ederek, konuya ilişkin bilgi sahibi olan kişiler tarafından yeni bir rapor alınmasını talep etti. İddia makamı ise bilirkişi raporuna ilişkin taleplerde takdiri mahkeme heyetine bırakarak, eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, üniversite bünyesinde alanında uzman yeni bir heyet oluşturularak bilirkişi raporunun alınmasına karar vererek, duruşmayı 13 Eylül tarihine erteledi. (İHA)