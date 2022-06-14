5. Karaburun Bilim Kampı için kayıtlar başladı

2018 yılından bu yana her yaz düzenlenen ve daha önceki yıllarda katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle karşılanan Karaburun Çocuk Bilim Kampı, bu yıl 5. kez 18 - 22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

9 - 11 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanan Bilim Kampı, eğlenceli bilim etkinlikleriyle birlikte katılan çocukların ufuklarını açacak ve bilimsel düşüncenin temellerini atacak bir içerikle hazırlanıyor.

5 gün 4 gece sürecek olan programda, çocuklar, Astronomi Atölyesi, Evrim Atölyesi, Uygarlık Tarihi ve Ritim Atölyesi ana başlıklarında toplam 15 sunum ve etkinliğe katılıyorlar. Ayrıca etkinlik ve atölye çalışmalarının yanı sıra Türkiye’nin en güzel koylarından biri olan Dolungaz’da deniz ve doğayla iç içe eğlenceli zaman geçirme fırsatına sahip oluyorlar.

Karaburun’da Dolungaz Şirin Baba Kamp tesislerinde düzenlenen kampa her çocuğun en az bir veli ile birlikte katılması gerekiyor.

Etkinlikler arasında, gökbilimciler eşliğinde teleskopla gökyüzü gözlemi, çocuk hakları üzerine hukukçuların yaptığı sunum ve tartışmalar, veliler için ebeveyn okulu gibi, geniş bir yelpazede katılımcıların bakış açılarını geliştirecek etkinlikler yer alıyor.

Katılım kontenjanının 20 çocukla sınırlı olacağı kamp programı hakkında ayrıntılı bilgi almak ve katılım başvurusunda bulunmak için NHKM - İzmir web sitesini ziyaret edilebilirsiniz.