5 gündür konuşulan fotoğrafa MHP yorumu: Salıyı bekleyin

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, MHP'den üst düzey isimle yaptığı görüşmeyi aktardı. Saymaz, 'Bahçeli’den sonraki en yetkili isimlerden biri'nin konuyla ilgili olarak, "Salıyı bekleyin" diyerek, Bahçeli'nin grup toplantısını işaret ettiğini söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın yer aldığı AKP heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin Meclis’te HDP grubunu ziyaret etmişti. Bu ziyaret siyasi gündemin ilk sıralarına otururken Cumhur ittifakı ortağı MHP'nin tavrı da merak ediliyordu. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, MHP'den üst düzey isimle yaptığı görüşmeyi aktardı. Saymaz, 'Bahçeli’den sonraki en yetkili isimlerden biri'nin konuyla ilgili olarak, "Salıyı bekleyin" diyerek, Bahçeli'nin grup toplantısını işaret ettiğini söyledi.

Saymaz, konuyla ilgili hem AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ile hem de MHP'li üst düzey bir isimle görüştüğünü söyledi.

AKP'li Bülent Turan şunları kaydetti:

"HDP ile ilgili duruş ve tavrı net olan bir partiyiz. Başından beri HDP’nin terörle arasına mesafe koyması gerektiğini söylüyoruz. Toplum kredi verdi aslında, demokratik sistem içerisinde olun diye ama onlar Kandil’den emir almayı tercih etti. HDP’nin terör örgütüyle iltisakını herkes bilir. Bu yüzden kapatma davası var.

Biz başörtüsü konusuyla ilgili CHP’nin açmış olduğu gündem üzerinden mecliste grubu olan partilerle görüşüyoruz. Görüşmeseydik, “Başörtüsüyle ilgili değişiklikte samimi değilsiniz” derlerdi bize. “Niye tüm gruplarla konuşmuyorsunuz?” derlerdi.

Kaldı ki HDP ile ilk defa görüşmüyoruz. Baro yasası sürecinde basına yansıyan görüntüleri hatırlayın. Ayrıca her salı tüm gruplar kendi arasında meclis gündemini görüşür. Mesele HDP değil. Mesele, grubu olan partilerle usuli süreçleri görüşmek.

HDP’nin genel merkezine gitmiş değiliz ki. HDP’nin gelecek dönemde kanaatini almak ve Anayasa’ya yazmak gibi bir teklifimiz yok. Teklif edilen metni, grubu olduğundan dolayı götürüp “Toplumun taleplerini değerlendirin” diyoruz. Bundan doğal bir iş olmaz ki. Gitmesek yanlış olurdu.

Altını çiziyorum, mecliste grubu bulunan tüm partiler diyorum. Başörtüsüyle ilgili CHP’nin açtığı konuyu, dönüşü olmayacak şekilde kapatmak için meclisteki partilerle görüştük, yine görüşüyoruz."

"Ziyaretten MHP’nin ve Bahçeli’nin haberi var mı?" sorusuna ise Turan şöyle yanıt verdi:

"MHP ile karşılıklı çok dikkat ettiğimiz bir hukukumuz var. Bu hukukun gereği; gerekli adımları ve usulleri beraber belirlemektir. Ziyarette ben yoktum ancak MHP ile tüm önemli süreçleri beraber belirleyeceğimizi, ittifaka düşen anlayışın da bu olduğunu ifade etmek isterim. Ancak bu ziyaret AK Parti’nin yönetimindeki bir süreçtir."

Saymaz "MHP’de Bahçeli’den sonraki en yetkili isimlerden birine sordum." diyerek o ismin söylediklerini ise şöyle aktardı:

Ziyarete ve AK Parti’deki tartışmaya nasıl bakıyorsunuz?

Bu bakışı salı gününe bırakın. Sabretmek zorundasınız.

Ziyaretten MHP’nin bilgisi ya da onayı var mı?

Hayır, bizim bilgimiz, sizden duyduğumuz şekliyle var. Gündeme düştü ya, AK Parti partileri ziyaret edecek diye. Gitmeden önce “HDP’ye gideceğiz. Nasıl bakarsınız” diye herhangi bir…

Öyle bir bilgi verilmedi. Vermeleri de gerekmez. Gitmek istiyorlarsa giderler. O başka bir partidir.

Düzenlemeyi beraber hazırladığınız için sordum.

Doğrusu şöyle: İktidar partisi oldukları için taslağı hazırlarlar. Daha sonra bilgi veriyor, görüşlerimizi alıyorlar. Metin üzerinde baktığımızda varsa bir itirazımız, söylüyoruz onu. Sonra kamuoyuna açıklıyorlar. İttifakın gereği de bu esasında. Hazırlayan kendileri, bu doğru. Onay veren de biziz. Artı, giden heyette bizden temsilci yoktu, dikkat ederseniz.

Bilinçli biçimde mi koymadınız?

Bizim dünya alem bilir gitmeyeceğimizi. Bilince gerek yok.

Önceden haber vermediler, anladığım kadarıyla.

Hayır, gerekmez ki zaten. Sizce gerekir mi?

Mantık olarak AK Parti adım atarken, MHP’ye sorar diye düşünürüm.

Yok, o kadar da değil.

Mahir Ünal’ın görevden alınmasını Bahçeli mi istedi?

Hayır, öyle bir talep yok. Olmadı, olmaz. Devlet beyin üslubu bu değil bir kere. Ha, aynı durumda nasıl hassasiyet gösterdiğimizi biz gösterdik. İki tane, biri grup başkanvekili, biri vekil, ihraç ettik. Erhan Usta ve Cemal Enginyurt. Karşı taraf da hassasiyet göstermiş, hepsi bundan ibaret.