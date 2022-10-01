5 gün sonra yoğun bakımdan çıktı: Darp edilen kadın işkenceyi anlattı

Mersin'in Silifke ilçesi İncekum Sahili'nde 26 Eylül'de meydana gelen olayda, Rahime Edis ve erkek arkadaşı Hasan Sevinçer ile Mustafa Göker sahilde vakit geçirdi. Akşam saatlerinde iddiaya göre Sevinçer, Edis'e araçtaki krikoyla vurup darp etti ve bıçakla yaraladı.

DHA'nın haberine göre Hasan Sevinçer, arkadaşı Mustafa Göker ile birlikte Rahime Edis'i araca bindirerek evine getirdi. Kızını gören Rahime Edis'in annesi polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Edis, sağlık görevlilerince ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan Sevinçer ve Mustafa Göker gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

5 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Rahime Edis ise hayati tehlikeyi atlattı. Bilinci yerine gelen Edis, yaşadığı işkenceyi anlattı.

Edis, "İncekum’dan arabayla aldılar beni. Döve döve mezarlığa götürdü. Orada kaçmaya çalıştım ancak başaramadım. Kafama taşla vurdu. Sürekli darp ettiler" dedi.