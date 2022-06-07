5 aylık hamile eşini öldürmüştü, cezası belli oldu

26 Mart 2020’de İzmir’in Konak ilçesi Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta meydana gelen olayda, 5 aylık hamile Sezen Ünlü (17) sokakta yürüdüğü esnada arkasından gelen eşi Anıl Yolum (24) tarafından bıçaklandı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılan Ünlü, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Bıçaklı saldırı sırasında hamile olan Ünlü’nün bebeğinin de öldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Anıl Yolum, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Anıl Yolum için ‘Gebe olduğu bilinen kadını öldürme’ ve ‘Çocuğu kasten öldürmek’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezası istendi.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Anıl Yolum, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkeme başkanı, karardan önce son sözü sanığa verdi. Pişman olduğunu savunan Yolum, “Sezen, bana çocuğun benden olmadığını söyledi ve hakaret etti. Ben de uğramış olduğum tahrik altında eylemi gerçekleştirdim. Kendimden utanıyorum. Bir anlık öfkeyle, karnında çocuğumu taşıyan eşimi hunharca katlettim. Geceleri rüyamda onları görüyorum. Sezen’in ailesinden de özür diliyorum. Keşke zamanı geriye alabilseydik de bu olay yaşanmasaydı” dedi.

Mahkeme heyeti, Yolum’u ‘Gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme’ suçundan indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak duruşmayı bitirdi.