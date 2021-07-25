48 Baro Başkanı Yeni Şafak'ı kınadı: Barolarımızın yanındayız

48 baro başkanı, Kürt yurttaşlara yönelik ırkçı saldırıları kınayan 15 baroyu "Kandil'in Baro’nları" şeklindeki manşetiyle hedef alan Yeni Şafak'ı kınadı, yargı önünde hesap vermesi için konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

21 Temmuz'da 15 baro yayımladıkları ortak açıklamayla Konya, Ankara ve Afyon'da Kürtlere yönelik saldırıları, “Yaşanan bu saldırılar münferit ve adli olaylar olarak görülmemelidir. Telafisi olmayan olaylardır” diyerek kınamıştı. Yeni Şafak, açıklamayı “Kandil'in Baro’nları” başlığıyla 23 Temmuz tarihli sayısının manşetine taşımıştı.

Yeni Şafak'ın 23 Temmuz tarihli manşeti.

Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 48 baro başkanınca yapılan ortak açıklamada “Bu gazete tarafından yayınlanan ve 15 il barosunu hedef gösteren yazı bir haber değil, üslubu ve içeriği ile halkı kin ve düşmanlığa sürükleyecek, kaos yaratacak bir propaganda malzemesidir” denildi.

'Ayrımcı dil ve nefret söylemi bu kez bir gazetenin provokasyonunda kendini gösterdi'

Açıklama şöyle:

“15 baromuz tarafından 21 Temmuz 2021 tarihinde yapılan ‘Irkçı Saldırıları Kınıyoruz’ başlıklı ortak açıklama ile nefret söylemi ve ayrımcı dile son verilerek bu tür saldırılara karşı etkin soruşturma yürütülmesi talep edilmiştir.

Baroların eleştirdiği ayrımcı dil ve nefret söylemi bu kez 23 Temmuz 2021 tarihinde bir gazetenin provokasyonunda kendini göstermiştir. Bu gazete tarafından yayınlanan ve 15 il barosunu hedef gösteren yazı bir haber değil, üslubu ve içeriği ile halkı kin ve düşmanlığa sürükleyecek, kaos yaratacak bir propaganda malzemesidir. Bu durum, kişi ve kurumların iftiralarla hedef haline getirilmesindeki cüretin yazıya dökülmüş halidir.

Ancak bu yazıyı yazanlar unutmasınlar ki; hukuk kurumları olan barolar hiçbir gözdağına boyun eğmeyecek, gerçekleri dile getirmekten asla vazgeçmeyecektir.

Bu ve benzer üslup ve yöntemlerle halkın haber alma hakkını istismar ederek baroları hedef haline getiren söz konusu yayın organını kınıyor, yargı önünde hesap vermeleri için konunun takipçisi olacağımızı ve açıklama yapan barolarımızın yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiriyoruz.”

Açıklamaya imza atan baro başkanları şöyle:

Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz

Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu

Ağrı Barosu Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın

Ankara Barosu Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan

Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan

Artvin Barosu Başkanı Av. Ayla Varan

Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt

Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay

Batman Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses

Bingöl Barosu Başkanı Av. Ömer Faruk Hülakü

Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat Özgül

Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri Erhendekçi

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun

Çanakkale Barosu Başkanı Av. Soner Aydın

Çankırı Barosu Başkanı Av. Mustafa Deniz

Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren

Edirne Barosu Başkanı Av. Tacettin Sivrikaya

Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz

Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı

Giresun Barosu Başkanı Av. Soner Karademir

Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün Canan

Iğdır Barosu Başkanı Av. Serkan Alakan

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel

Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammed Burak Gül

Kars Barosu Başkanı Av. Fettah Çapkurt

Kastamonu Barosu Başkanı Özgür Demir

Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit Dursun

Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız

Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han

Manisa Barosu Başkanı Av. Ümit Rona

Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik

Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi Özdemir

Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun

Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik

Ordu Barosu Başkanı Av. Sibel Torun

Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran

Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam Dilek

Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Mehmet Velat İzol

Şırnak Barosu Başkanı Av. Rojhat Dilsiz

Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat Tekneci

Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez

Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan Çetin

Van Barosu Başkanı Av. Zülküf Uçar

Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi Doğruyol

Yozgat Barosu Başkanı Av. Muhsin Ayanoğlu

Zonguldak Barosu Başkanı Av. Türker Kapkaç