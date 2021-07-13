47 ilde Cemaat operasyonu: Yarbay, binbaşı ve yüzbaşılar gözaltında

'FETÖ’nün TSK’de yapılanmasına yönelik İzmir’deki soruşturmada ikisi yarbay 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 'FETÖ' itirafçılarının verdiği bilgiler doğrultusunda dün 01.00’de 47 ilde operasyon düzenlendi.

Cemaatin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 47 ilde başlatılan üç aylık soruşturma sonrası 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İtirafçı örgüt üyelerinin verdiği bilgiler doğrultusunda 137 kişi gözaltına alındı.

Emniyet güçlerinin gözaltına alınacak kişileri daha önce olduğu gibi sabaha karşı değildi, gece 01.00 sıralarında operasyonla gözaltına alması dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller (itirafçı ifadesi vb) de bulunan şüphelilere yönelik 47 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 2’si yarbay, 1’i binbaşı, 2’si yüzbaşı, 8’i üsteğmen, 5’i teğmen, 54’ü astsubay, 14’ü uzman çavuş rütbesinde, 16’sı Deniz Kuvvetleri, 26’sı Kara Kuvvetleri, 20’si Hava Kuvvetleri komutanlıklarına, 21’i Jandarma Genel Komutanlığı, 3’ü Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 57’si muvazzaf 86 asker şahıs ile 143’ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gece yarısı operasyonu

Savcılığın gözaltı kararı ardından saat 01.00 itibarıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte eşzamanlı operasyon düzenledi. 137 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda yeni bir gözaltı uygulaması başlatıldı.

Emniyet güçlerinin gözaltına alınacak kişileri daha önce olduğu gibi sabaha karşı değil, gece 01.00 sıralarında operasyonla gözaltına alması dikkat çekti. Firari durumda olan 88 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.