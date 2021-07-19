46 hastanede 62 BELTUR kantini kapandı

İstanbul'daki kamu hastanelerinde kısa bir süre önceye kadar toplam 73 kantin işleten BELTUR’un elinde sadece 10 hastanenin 11 kantini kaldı. BELTUR, 46 devlet hastanesinde bulunan 62 kantini de Sağlık Bakanlığı'nın yeni sözleşme imzalamaması nedeniyle boşaltmak zorunda kaldı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, BELTUR Genel Müdürü Akın yaptığı açıklamada, “2013 yılında kamu hastanelerinin büfelerinin ve kantinleri işletmek için Sağlık Bakanlığı ile beşer yıllık sözleşmeler yapılmaya başlanmış. Bu sözleşmeler süresi bittiğinde de yenilenmiş. Ancak, Sağlık Bakanlığı 2019 yılından itibaren sözleşmesi biten alanlar için yeni sözleşme imzalamadı. Geçtiğimiz haziran ayında ve bu ay yeni sözleşme imzalayamadığımız dört kantinimizi daha boşaltmak zorunda kaldık” dedi.

'Hastanelerde ihtiyaç olan bir hizmeti yerine getiremiyoruz'

“Pandemi döneminde sunduğumuz hizmete devam etmek için Sağlık Bakanlığı’na yeniden sözleşmelerimizi uzatalım dedik ve yazı gönderdik. Ancak, Sağlık Bakanlığı gönderdiğimiz yazılara olumlu veya olumsuz bir yanıt vermiyor. Yani talebimiz yanıtsız bırakıldı” diyen Akın şunları söyledi:

“Şu an sadece 10 kamu hastanesindeki 11 lokasyon için sözleşmelerimiz devam ediyor. Kapanan yerlerdeki personeli mümkün olduğunca başka yerlere ve yeni açtığımız yerlere kaydırdık. Hastanelerde ihtiyaç olan bir hizmeti yerine getiremiyoruz. Kantinlerimizi kapatmak zorunda kaldığımız için sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Aylardır kapatmak zorunda olduğumuz kantinlerin yerine hâlâ yenileri açılmamış.

İstanbul'un tarihi sembollerinden bir olan Galata Kulesi'nin işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na geçmesiyle oradaki restoranımızı da boşaltmak zorunda kaldık. İBB’den alınan Gezi Parkı’nda ise şimdilik hizmet vermeye devam ediyoruz.”