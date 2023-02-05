44 ilde eğitime ara verildi

Türkiye'de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 44 il ve çok sayıda ilçede eğitime ara verildi.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından yarın ders başı yapmaya hazırlanırken, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle birçok kentte yarın ilk ders zili çalınamayacak.

Bu kapsamda Ankara ve İstanbul ile Aksaray, Kırıkkale, Çanakkale, Gümüşhane, Şırnak, Balıkesir, Sakarya, Düzce, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Sivas, Tunceli, Kahramanmaraş, Gaziantep, Bayburt, Karaman, Malatya, Ardahan, Kayseri, Ağrı, Isparta, Giresun, Nevşehir, Kütahya, Erzurum, Elazığ, Kırşehir, Niğde, Yozgat, Burdur, Bitlis, Hakkari, Kars, Denizli, Konya, Erzincan ve Afyonkarahisar'da eğitime bir gün, Bingöl ve Muş'ta iki gün ara verildi.

Adana'nın Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli ve Feke; Antalya'nın Gündoğmuş ve İbradı; Batman'ın Gercüş ve Sason ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın, Siirt'in bazı ilçelerinde ise 2 gün eğitim yapılamayacak.

Öte yandan Çankırı, Sinop, Yalova ve Tokat ile Kastamonu'nun Cide ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

İstanbul

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden saat 20.00’de alınan son meteorolojik verilere göre kentin kuzey kesimleriyle Avrupa Yakası’nda ve özellikle yakanın batı kesimlerinde daha fazla etkili olması beklenen kar yağışlarının pazartesi öğleden sonraya kadar devam edeceği, şehrin diğer bölgelerindeki yağışların genellikle yağmur, karla karışık yağmur ve özellikle yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı, yüksek kesimler başta olmak üzere, yer yer kuvvetli buzlanma ve don hadiselerinin görülebileceği, rüzgârın kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dâhil olmak üzere bütün eğitim kurumlarındaki eğitim faaliyetleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine de bir gün süreyle ara verilmesine karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin; herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

Ankara

Ankara Valisi Vasip Şahin, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son meteorolojik değerlendirmelere göre, Ankara'da yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren ise yoğun yağış beklendiğini belirtti.

Vali Şahin, bu kapsamda ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Şahin, "Hamile ve engelli personelimizle 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz de idari izinli sayılacaktır." bilgisini verdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin bir gün uzatıldığını bildirdi. Ayhan, "Değerli evlatlarım, öğretmenlerim, tatilinizi bir gün uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat'ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın" ifadelerini kullandı.

Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini bildirdi. Gül, "Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun" ifadesini kullandı.

Diyarbakır

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Etkili olan kar nedeniyle il genelinde 6 Şubat Pazartesi günü örgün ve yaygın eğitime bir günlüğüne ara verilmiştir" ifadesine yer verdi. Su, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli olduğunu belirtti.

Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Çüngüş ilçesinde 2, Dicle ilçesinde ise 1 gün okullar tatil edildi.

Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirmeler sonucu, ilçede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve öğretmenlerin can güvenliği düşünülerek tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 6 ve 7 Şubat'ta tatil edildiğini duyurdu.

Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü ilçe genelindeki resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarının tatil edildiği belirtildi.

Muş

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar 2 gün tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı belirtildi. Bu uyarılar doğrultusunda 6-7 Şubat günü il genelinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 6-7 Şubat pazartesi ve salı günleri idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

Bingöl

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime iki gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak merkez ve tüm ilçelerdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 6 ve 7 Şubat'ta okulların tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı günlerde idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Adıyaman

Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların 6 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personellerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Sivas

Sivas'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren başlayacak, zaman zaman tipi şeklinde beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, 6 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik hastalığı olanlar da bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

Malatya

Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde birkaç gündür süren kar yağışının etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği, bu nedenle Malatya'nın tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Dersim

Dersim'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullarda yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden karın akşam saatlerinde şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi. Kar nedeniyle olası risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "6 Şubat Pazartesi günü ilimiz genelindeki okulların tüm kademelerinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kayseri

Kayseri'de bu gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava durumu verilerine göre il genelinde akşam saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının aralıklarla devam edeceği, pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren yoğunlaşacağı, etkisini azaltmakla beraber salı günü de devam edeceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak resmi/özel kreş ve anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 6 Şubat'ta bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Niğde

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları önlenmek amacıyla Niğde genelinde resmi ve özel kreş, anaokulları, ilkokul, ortaokul ve liseler ile mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verildi.

Çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Adana

Adana'nın Aladağ, Saimbeyli, Feke, Tufanbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Giresun

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçenin tamamında, diğer ilçelerin de köy okullarında yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski dolayısıyla Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime yarın bir günlük ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kent merkezi ile Bulancak, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde de köy okullarında eğitime yarın bir günlüğüne ara verildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise yarın izinli sayılacakları kaydedildi.

Karaman

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Elazığ

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 2 gün tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunda oluşabilecek buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle öğrenci ve personelin güvenliği sağlanması amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 2 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Hakkari

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

İlk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumları, özel eğitim kursları, Halk Eğitimi, Rehberlik ve Araştırma ile rehabilitasyon merkezlerinin yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kütahya

Kütahya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, batı ve kuzey kesimlerinde beklenen kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesi, taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak il genelinde yarın okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacak.

Çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli olacak.

Kars

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, 6 Şubatta il genelinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamuda görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Konya

Konya'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, hava şartlarının oluşturduğu risklere karşı önleyici tedbir olarak il genelinde yarın okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 6 Şubat Pazartesi günü merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde eğitim-öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmesine, hamile ve engelli kamu görevlilerinin bir gün idari izinli olmalarına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

- Konya'nın 28 ilçesinde de eğitime ara verildi

Konya'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 ilçedeki okullarda eğitime bir gün ara verilirken bir ilçede iki gün tatil edildi.

Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle; Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde okulların bir gün (6 Şubat Pazartesi), Derebucak ilçesinde ise iki gün tatil edildiği duyuruldu.

Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildiği belirtildi.

Samsun

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Asarcık ilçesinde bütün okulların, Havza ve Kavak ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Eğitime ara verilen okulların güncel listesine "http://samsun.meb.gov.tr/www/olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-egitim-og…" adresinden ulaşılabilecek.

Kırşehir

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini belirtti.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün izinli olacağını vurgulayan Vali Buhara, "Sevgili öğrenciler okulunuza kavuşmak için bir gün daha bekleyeceksiniz. Meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelinde 6 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir günlük ara verilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Yozgat

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da kent genelinde yoğun kar yağışının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre gece başlayıp gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanmadan dolayı ilimiz genelinde tüm okullar 6 Şubat 2023 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Ağrı

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat'ta il genelinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Burdur

Burdur'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere seslenerek kentte eğitim öğretimin salı günü başlayacağını duyurdu.

Öğleden sonra başlayan kar yağışının il genelinde devam ettiğini belirten Arslantaş, "Sevgili yavrularım, uzun bir tatilin ardından okullarınıza dönmek için ne kadar sabırsızlandığınızın farkındayız. Eğitim öğretim yılımızın ikinci dönemi 7 Şubat 2023 Salı günü başlayacak. Kardan adam yapıyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada da engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan kamu çalışanları ebeveynlerinden birinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilk ve orta dereceli tüm okullar, kreşler, gündüz bakımevleri ve etüt merkezlerinde 6 Şubat'ta bir gün süre ile eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kamuda çalışan engelli, hamile ve diğer özel sağlık durumu bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Erzurum

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 6 Şubat'ta 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Batman

Batman'ın Gercüş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Aksaray

Aksaray'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat'ta il genelinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Kamuda görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"15 tatil, 16 oldu. Ama küçük bir ödeviniz var, sıkı giyinin, arkadaşlarınızla, ailenizle karın tadını doyasıya çıkarın. Kartopunun içine hayallerinizi ve heyecanlarınızı koyun, bakalım kim en uzağa fırlatacak? Bembeyaz bir güzelliğe bürünen ağaçları, çiçekleri seyretmeyi, sokaktaki dostlarımızı beslemeyi unutmayın."

Denizli

Yoğun kar yağışı nedeniyle Denizli'de il genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada "Devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ilimiz genelinde yarın bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelin de 1 gün süre ile idari izinli sayılacağı kaydedildi.

İzmir'de 25 mahallede taşımalı eğitime ara

Tire Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 mahallede eğitime ara verildiği duyuruldu.

Tire'nin Dibekçi, Yamandere, Dallık, Çeriközü, Küçükburun, Küçükkemerdere, Büyükkemerdere, Büyükkömürcü, Küçükkömürcü, Dündarlı, Somak, Toparlar, Dağdere, Musalar, Akmescit, Kürdüllü, Ekinlik, Çukurköy, Çayırlı Yörükler, Cambazlı, Çukurköy Sarpca, Armutlu, Topalak, Ortaköy, Yemişler ve Başköy mahallelerinde yarın ilköğretim ve ortaöğretim taşıması yapılmayacak.

Ardahan

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşullarının ulaşımı aksattığı ve bu nedenle 6 Şubat'ta il genelinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamuda görevli malul ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Düzce

Düzce'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yarın yoğun kar yağışı beklendiği, bu nedenle il genelinde eğitim-öğretime 6 Şubat Pazartesi günü ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin aynı tarihlerde idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Bilecik

Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarındaki eğitim faaliyetleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine de bir gün süreyle ara verilmesine karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Van

Van'ın Erciş ve Çatak ilçelerinde kırsal mahallelerdeki ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildi.

Erciş Kaymakamlığından yapılan açılamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, taşımalı eğitime ve kırsal mahallelerdeki okullara yarın ara verildiği bildirildi.

Çatak Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsal mahallelerdeki ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiği açıklandı.

Antalya

Antalya'nın Gündoğmuş ve İbradı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Antalya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Meteorolojik tahminlere göre ilçelerde kar yağışının devam edeceği, yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ile hamile personelin de tatil süresince idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Şırnak

Şırnak’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve bağlı köylerde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte görülen yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesi, taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak merkez ve bağlı köylerde okullarda yarın eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağının belirtildiği açıklamada, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile engelli ve hamile kamu çalışanların da idari izinli olacağı kaydedildi.﻿

Siirt

Siirt'in bazı ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı bazı ilçelerdeki okullarda eğitime ara verilmesi yönünde karar alındı.

Şirvan ilçe merkezi dışında tüm köy okullarının 6-7 Şubat'ta tatil edildiği hatırlatıldı.

Baykan ilçe merkezi ve beldelerin haricindeki köy okulları ile Pervari ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında servisle gelen öğrenciler için de eğitme bir gün ara verildi.

Söz konusu ilçelerde hamile kadınlar ile engelli kamu çalışanları izinli sayılacak.

Çanakkale

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, alınan son meteorolojik verilerin değerlendirildiği, buna göre olumsuz hava koşullarının etkisini artırmasının beklendiğinden, il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, Müftülüğe bağlı Kur'an kurslarında ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde yarın eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, il genelinde hamile ve engelli personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesi, taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilk ve orta öğretim düzeyindeki bütün resmi ve özel örgün eğitim kurumları ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

Erzincan

Erzincan Valisi Mehmet Makas, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Vali Makas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ilerleyen saatlerden itibaren yoğun şekilde devam edeceğinin beklendiğini belirtti.

Resmi ve özel ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumları ile özel öğretim kurumları, halk eğitim kursları, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verildiğini duyuran Makas, paylaşımında şunları kaydetti:

"Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

