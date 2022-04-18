43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi

Haftalık hava durumu tahmin raporunu açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu hava sıcaklıklarının artacağını duyururken 43 il için ise sarı ve turuncu alarm verdi.

Hava sıcaklıklarının hafta sonu artacağı belirtilen açıklamada, “(19 – 25 Nisan 2022) Batı bölgelerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; batı bölgelerde kademeli olarak artacağı ve hafta sonunda ülkemiz genelinde mevsim normallerinin biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor” denildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve sağanak

Ayrıca, bu gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun doğu, Çankırı'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah ilk saatlerden itibaren yurdun güneybatı kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Denizli çevreleri ile Isparta'nın batı, Burdur'un doğu ve Afyonkarahisar'ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

43 ilde sarı ve turuncu alarm verildi

Yozgat, Bitlis, Çorum, Karaman, Batman, Şırnak, Kayseri, Konya, Mardin, Nevşehir, Niğde, Siirt, Şanlıurfa için turuncu kodlu uyarı verilirken; Ankara, Adıyaman, Artvin, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Giresun, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kırşehir, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Van, Hakkari, Aksaray, Kırıkkale, Karabük, Kilis, Osmaniye, Trabzon içinse sarı kodlu uyarı verildi.