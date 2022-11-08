42 işçinin yaşamını yitirdiği Amasra'daki maden ocağına iki atama

Türkiye Taşkömürü Kurumu, grizu patlaması sonucu 42 işçinin yaşamını yitirdiği, 10 işçinin de yaralandığı Bartın Amasra’daki maden ocağının müessese müdürlüğüne 2 atama yaptı.

DHA'nın haberine göre, TTK Genel Müdürlüğü, Zonguldak Armutçuk Müessese Müdür Yardımcısı Cüneyt Yamudi’yi Amasra Müessese Müdürlüğü’ne üretimden sorumlu müdür yardımcısı olarak atadı. Zonguldak Gelik İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan Batuhan Yaşar’ın ise Amasra Müessese Müdürlüğü’ne işletme müdürü olarak ataması yapıldı. Yamudi ve Yaşar’ın görevlerine başladıkları öğrenildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı ocakta 14 Ekim'de yaşanan facianın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Amasra Sulh Ceza Hakimliği, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, TTK Amasra Müessese İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, teknikten sorumlu müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, TTK Amasra Müessese İşletme Baş Mühendisi Mehmet Tural, iş güvenliği şube müdür vekili Volkan Soylu, maden mühendisi Levent Aydın, maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş ve emniyet mühendisi Şahan Kahraman'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan tutuklanmalarına karar verilmişti.