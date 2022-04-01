413 kişi AKP'den istifa edip İYİP'e geçti

Antalya’da AKP Kepez Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinden ve partisinden istifa eden Mehmet Tayfur, beraberindeki 412 kişiyle birlikte İYİP'e katıldı. İYİP Antalya İl Binası'nda düzenlenen törende, partiye yeni katılanların rozetleri takıldı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, gerçekleştirilen törende konuşan İYİP Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, “AKP Kepez Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Batıgan Aşireti'nden Mehmet Tayfur beraberindeki 412 kişiyle birlikte partimize katıldı” dedi.

Geçtiğimiz günlerde 31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP'nin Antalya Döşemealtı belediye başkanı olan Emre Afacan ve beraberindeki 100 kişi de İYİP'e geçmişti.