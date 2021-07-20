41 yıldır adaletin sağlanmadığı dava...

12 Eylül'ün hemen öncesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırıkkale'de de devrimcilerin mücadelesi giderek daha fazla saldırıya uğruyor ama tüm bunlara karşın mücadele inatla sürüyordu.

Bu mücadelenin en önünde yer alan isimlerden biriydi genç Adem Güler.

Bir yandan bugünlerde AKP'nin özelleştirmek istediği Makina Kimya Fabrikası’ndan işçi örgütlüyor, bir yandan yayın satarak, eylemlere katılarak, mitingleri koruyarak mücadeleyi sürdürüyordu.

Kırıkkale'de saldırılar ve baskılar belki diğer pek çok kentten daha yoğundu ama devrimcilerin mücadele inadı da bir o kadar yüksekti.

12 Eylül öncesinde faşist bir grubun saldırı girişiminden kurtulmuş ancak kendisini koruduğu o günün sonunda tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

8 ay tutuklu kaldığı Mamak Cezaevi'nden çıktığında mücadeleye de kaldığı yerden devam etti.

Tarihler 20 Temmuz 1980'i gösterdiğinde, yani bundan tam 41 yıl önce yazılama ve afişleri korumak için yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı.

Tetiği çekenin polisler mi yoksa ülkü ocaklarından faşistler mi olduğu "tespit" edilemedi.

Kardeşi İsmail'in tüm çabalarına rağmen Adem'in dosyasında hiçbir zaman "adalete" ulaşılamadı.

Aradan geçen 41 yılın ardından ne katilleri bulundu ne de dosyasında en ufak bir ilerleme sağlandı.

İsmail Güler, abisi Adem'e en büyük borçlarının sosyalizm mücadelesini hem Kırıkkale'de hem de ülke genelinde büyütmekten başka bir şey olmadığını, üzerinden 41 yıl geçen bu saldırıya karşı adaletin de ancak bu şekilde gelebileceğini dile getiriyor.