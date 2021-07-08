400 bin Türk vatandaşı, Kapıkule'den giriş yaptı

Yaz aylarının gelmesi ve bayramın yaklaşmasıyla birlikte sınır kapısında hareketlilik yaşanıyor. Yetkililer 1 Haziran'dan bugüne kadar ülkeye 400 bin Türkiye vatandaşının giriş yaptığını söyledi.



Haziran ayının 21'inden sonra gelişler hızlanırken, yurt dışından gelen Türk sayısının hafta sonları 30 bini bulduğu açıklandı. Ülkeye gelenlerin çoğu Almanya'da yaşayanlar olurken, vatandaşların yoğun olarak geldiği diğer ülkeler ise Avusturya, Fransa ve Belçika oldu.