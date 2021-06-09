40 yıl önce idam edilen Veysel Güney'in mezarı hâlâ saklanıyor

12 Eylül sonrasında yaralı olarak gözaltına alınan ve ağır işkencelerin ardından 10 Haziran 1981'de Antep Cezaevi'nde idam edilen Devrimci Yol üyesi Veysel Güney'in mezar yeri hâlâ saklanıyor.

Meclis kararı olmadan, özel kanun çıkartılarak idam edilen Güney öldüğünde 24 yaşındaydı. İdamının ardından naaşı ailesine teslim edilmedi, aradan geçen 40 yıla karşın ailesi ve arkadaşlarına mezar yeri açıklanmadı. Güney'in naaşının teslim edildiği yüzbaşının hâlâ hayatta olduğuna dikkati çeken Devrimci 78'liler Federasyonu "Veysel Güney'in bugüne kadar bulunması için hiçbir çaba göstermeyen başta AKP yönetimi olmak üzere tüm iktidarları kınıyoruz. Unutmayın bir gün kaybedenler de kayıp olabilir" açıklamasını yaptı.

'40 yıldır ailesi ve arkadaşları Veysel Güney'in mezarını arıyor'

Devrimci 78'liler Federasyonu 12 Eylül'ün faşist generallerinin kararıyla idam edilen ve naaşı yok edilen Veysel Güney'in ölümünün 40. yılında bir açıklama yayımladı.

Güney'in annesi Zeynep Güney'in “Oğul, resmini gözüme çizdim. Adını dilime yazdım. Mezarını kalbime kazdım" sözleriyle başlayan açıklamada şöyle denildi:

"Veysel Güney 10 Haziran 1981 tarihinde 12 Eylül'ün faşist generallerinin talimatı ile Antep Cezaevinde idam edildi. İdamından sonra suçsuz yere idam edildiği ortaya çıktı ama idamın geri dönüşü yok.

Asıl konu devletin idam ettiği bir devrimcinin naaşı ailesine teslim edilmedi. 40 yıldır ailesi ve arkadaşları Veysel Güney'in mezarını aramaktalar.

İdam edildikten sonra naaşı aileye vermek için teslim alan yüzbaşı Burhan Erdem bilinmeyen bir yere gömdü. Bu yüzbaşı şimdi hala hayatta. Devletten maaş alıyor. Orduevlerinden faydalanıyor. Yeri belli yurdu belli. Bu konuda Meclis ve yargı başvuruları sonuç vermedi. Biz hala Veysel'i arıyoruz.

Veysel Güney'in vasiyeti üzerine Malatya- Hekimhan- Davulku köyünde bir anıt yaptırıldı. Her 10 Haziran günü bu anıtın başında Veysel Güney’in mezarının bulunmasını ve yoldaşları ve ailesine teslim edilmesini isteriz. İki yıldır pandemi nedeniyle gidemiyoruz.

Mezarı arayanlara dava açıldı

Devlet kendisine zimmetli olan idam ettiği kişinin cenazesini aileye teslim etmek yerine mezarı arayanları ve bulunmasını isteyenleri suçlu olarak görüp terör örgütü propagandası yaptıkları iddiası ile dava açmıştır. Federasyon ve Dernek yöneticilerimiz yargılanmıştır. İdam ettiği kişiyi ailesine teslim etmeyen örgüte cinayet örgütü denir. Hatırlatırız Veysel’in anıtı hala Veysel’in kemiklerini bekliyor.

Bugün 12 Eylül darbe rejimini egemenlerin ihtiyaçlarına göre yeniden tahkim ederek sürdürenlere, AKP eliyle devlet şiddetini devam ettirenlere, kaybetme, katletme geleneğinin devamcılarına, devleti yönetenlere sesleniyoruz; 12 Eylül hukukunu sürdürmekten vazgeçin; Veysel'in kaybedilen bedenini ailesine teslim edin. Darbecileri sahiplenmekten vazgeçin; Veysel'i katledenleri, kaybedenleri yargılayın.

Topluma sesleniyoruz: İdam siyasi cinayettir, kaybetmek insanlık suçu. Bu ağır insanlık suçları karşısında susmayın, susarak onaylamış olmayın. Katledenler, kaybedenler karşısında sesinizi yükseltin. İnsan haklarından, demokrasiden ve özgürlüklerden yana taraf olun.

Sistematik biçimde işkence gördü

Veysel Güney 24 yaşındaydı.

Adana Bölgesi Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No’lu Askeri Mahkemesi’nde yargılandı. İlk duruşması 6 Şubat 1981 tarihinde yapıldı. 11 gün sonra, 17 Şubat 1981 tarihinde yapılan ikinci duruşmasında, kendisini suçlayacak deliller olmaksızın idama mahkum edildi. Avukat talebi reddedildi, savunma hakkı yok sayıldı.

Cezaevinde kaldığı süre boyunca hücrede tutuldu. Ailesi ile görüştürülmedi, mektup alması ve yazması yasaklandı. Yatak, battaniye gibi ihtiyaçları dahi karşılanmadı. Havalandırmaya çıkartılmadı. Sistematik biçimde işkence gördü.”

Meclis kararı olmadan, özel kanun çıkartılarak 10 Haziran 1981 tarihinde Gaziantep E Tipi Cezaevi’nde idam edildi. Annesi, babası ve kardeşi idama giden Veysel'le vedalaşırken aralarında silahlı asker barikatı vardı. Veysel'in elleri kelepçeliydi, birbirlerine dokunmalarına izin verilmedi. Anne Zeynep Güney ölünceye kadar o gece Veysel'e sarılamamanın derin acısını yaşadı.

'Mezarına ihtiyacınız yok, belki köpeklerin önüne atarız' denildi

İdam sonrasında Veysel'in üzerinde bulunan kalemi, sigarası ve çakmağı tutanakla babasına teslim edildi. Veysel’in cenazesini almak isteyen ailesine ‘onun mezara ihtiyacı yok, belki köpeklerin önüne atarız’ denildi. Babasına verilmek üzere 10 Haziran 1981 tarih ve 266 sayılı tutanakla Yüzbaşı Burhan Erdem’e teslim edilen cansız bedeni ise kaybedildi.

Veysel’i hukuki bir delile dayanmadan 2. duruşmada idama mahkum eden sıkıyönetim mahkeme heyeti başkanı Albay Ahmet Arısüt, Üyeler Yarbay Ayhan Ulusoy ve Üsteğmen Güney Sert Veysel'i idama götüren iddianameyi hazırlayan Savcı Caner Ersu taahammüden cinayet işlediler.

Veysel’in idamından ve kaybedilmesinden başta Kenan Evren olmak üzere 12 Eylül’ün tüm asker ve sivil unsurları, Gaziantep Sıkıyönetim Komutanı General Şahabettin Balkan, Veysel’in bedenini tutanakla teslim alan Yüzbaşı Burhan Erdem sorumludur.

Veysel Güney'in bugüne kadar bulunması için hiçbir çaba göstermeyen başta AKP yönetimi olmak üzere tüm iktidarları kınıyoruz.

Unutmayın bir gün kaybedenler de kayıp olabilir.

Bir kez daha Veysel'i aradığımızı, onu çok özlediğimizi ve mutlaka bulacağımızı ifade ediyoruz."