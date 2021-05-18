40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevuları açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 40 yaş üzeri tüm öğretmen ve okul çalışanlarının bugünden itibaren e-Nabız üzerinden aşı randevusu alabileceğini duyurdu.

Selçuk, "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı" ifadelerini kullandı.

Koca: Tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenler için aşı programına tüm branş öğretmenlerinin dahil edildiğini açıkladı.

Koca, "Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.