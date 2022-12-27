4 yılda altı kez soyuldu: '17 dakikada her şeyi yapıyorlar' 

Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan araç lastiği dükkanında pazar günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çalıntı olduğu düşünülen bir araçla gelen hırsızlar iş yerinin dükkanının camını kırarak dakikalar içerisinde piyasa değeri 250 bin lira olan lastik, jant ve aküleri çaldı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

4 yılda 6 kez hırsızlık yaşandı

DHA'nın haberine göre öte yandan, aynı dükkanın 4 yılda 6 kez hırsızlık olayına maruz kaldığı ve toplama zararın 2 milyonu bulduğu öğrenildi.

'Kaybımız 2 milyonu buldu'

Aynı iş yerine 4 yılda 6’ncı hırsızlık İş yeri sahibi Samet Koyuncu iş yerlerine yönelik 6’ncı kez hırsızlı gerçekleştiğini ifade ederek, “ İlk hırsızlık 2018 yılında yaşandı. O zamanda bu zamana bulunamıyorum ne hikmetse. Kaybımız 2 milyonu buldu. Dün yapılan hırsızlıkta da 250 bin lira kaybımız var. Üst kattaki komşularda duymuyor. Cam patlıyor. Oto lastik, akü çalıyorlar."

'17 dakikada her şeyi yapıyorlar'

Bir panelvan ile gelmişler 4-5 kişi camı patlatıyorlar içeri girip içerideki tüm sıfır lastikleri alıp gidiyorlar. 17 dakikada her şeyi yapıyorlar. Bu planlı yapılan bir şey. Bu bizim başımıza sürekli geliyor. Biz mağduruz. Gittik suç duyursun da da bulunduk. Bu insanlar elleri kollarını sallayarak geziyorlar. Bu sonuçta bir emek. Bizim burada emeğimizi çalıyorlar.

'Her akşam yine hırsız mı gelecek diye düşünüyoruz'

Burada 7-8 kişi çalışıyor. Bizim emek ettiğimiz malımızı çalıyorlar. Biz her akşam yine mi hırsız gelecek diye düşünüyoruz. Gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz” dedi.