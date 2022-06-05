4 yıl çalışmadan maaş alan isim TİGEM’e Genel Müdür yapıldı

Dört yıl önce Türkiye ile Sudan hükümeti arasında bir imzalanan tarım anlaşması kapsamında kurulan Türk-Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi ülkedeki siyasi krizler ve gösterilen alanların tarıma elverişli olmaması nedeniyle faaliyete geçemedi. 4 yıl iş yapmadan maaş alan şirketin Genel Müdürü Vekili Hasan Gezginç, TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atandı.

Mecliste tartışıldı

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, şirketin denetim raporu TBMM KİT Komisyonu'nda görüşülürken CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Türk-Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi, 5 Eylül 2018'de faaliyete başlamış. Ama dört senedir de hiçbir faaliyeti yok. Bu proje için Türkiye Cumhuriyeti toplamda ne kadar harcama yaptı? Acaba bu Sudan'a yapacağımız harcamayı Türkiye'deki tarımsal desteğe harcasaydık daha mı doğru olurdu? Siyasal istikrarın olmadığı ve iç çatışmaların sürdüğü bir ülkede, hükümetlerin kurulamadığı bir ülkede, kiminle ne anlaşma yapıyorsunuz” diye sordu. Şirketin yaptığı hiçbir iş olmamasına rağmen yönetim kurulu üyelerinin 4 yıldır maaş alması eleştirildi.