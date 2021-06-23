4. yargı paketi Meclis'ten geçti

4. Yargı Paketi olarak bilinen "Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Yargıya erişme, vergi suçları, adli kontrol sistemine ilişkin yeni düzenlemeler içeren pakette, "soruşturmanın amacını tehlikeye düşürecek somut delillerin bulunması" halinde, avukatın müvekkiliyle görüşmesinin "bekletilmesi" öngörülüyor.

Yeni paket tutuklanması gereken kişilerin, örneğin cinsel istismar, cinsel saldırı, kasten öldürme, kasten yaralama fiillerini işlediğinden şüphelenilen kişilerin tutuklanmasını zorlaştırma tehlikesini barındırıyor.