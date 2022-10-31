4 Soru 4 Cevap'ta bu hafta: Mahir Ünal, ittifaklar, AKP ve tarım, Truss'ın istifası...

4 Soru 4 Cevap’ta bu hafta Gazeteci-Yazar Orhan Gökdemir AKP’li Mahir Ünal’ın cumhuriyeti hedef aldığı sözlerinin arka planında ne olduğunu ele aldı.

Gazeteci Sedat Bozkurt ise ‘İttifaklar çıkmazda mı?’ sorusunu yanıtladı.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu tarım destek paketlerini ve AKP'nin tarım politikalarını, Gazeteci-Yazar Mustafa Kemal Erdemol ise İngiltere’de Liz Truss’ın istifasına neden olan ve eski maliye bakanı Rishi Sunak’ın başbakanlığa gelişiyle devam eden siyasi krizi değerlendirdi.

4 Soru 4 Cevap soL TV'de yayında: