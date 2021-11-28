soL TV'de Ezgi Karataş tarafından hazırlanan 4 Soru 4 Cevap programında bu hafta da ülke gündeminde yanıtı merak edilen konular masaya yatırıldı, ilgili sorular doğrudan konunun uzmanları ve muhattaplarına soruldu.

'Türk Lirası’ndaki hızlı değer kaybı devam edecek'

Türkiye'de geçtiğimiz ülke gündeminin neredeyse bir numaralı başlığı olan kur krizi, Prof. Dr. Serdal Bahçe ile, hayat pahalılığına karşı tüm ülkede ses getiren yurttaşların sokak eylemleri ise Türkiye Komünist Partisi, Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı ile konuşuldu.

Prof. Dr. Serdal Bahçe, "Türkiye ekonomisi kur krizini kaldırabilecek mi?" sorumuzu yanıtlarken, Türkiye ekonomisinin artık kendisinin bir kriz olduğunu dile getirdi, "Türk Lirası’ndaki hızlı değer kaybı devam edecek gibi görünüyor" ifadesini kullandı.

'Yurttaşlar artık yeter diyor'

TKP'nin çağrısıyla Ankara Esat'ta ve İstanbul Kurtuluş'ta yapılan eylemlerin büyük ses getirmesi sonrası "Yurttaşlar bir kıvılcım mı bekliyor?" sorumuza yanıt veren TKP MK üyesi Savaş Sarı, yurttaşların artık yeter dediğine vurgu yaptı.

'Emekçi halkın ittifakının siyaset sahnesine taşınması gerekiyor'

Yine geçtiğimiz haftaya damga vuran bir diğer tartışma ise üçüncü ittifak tartışmaları oldu. 4 Soru 4 Cevap, Türkiye'nin böyle bir ittifaka ihtiyacı olup olmadığını akademisyen, yazar Fatih Yaşlı'ya sordu.

Fatih Yaşlı, 4 Soru Cevap'a verdiği yanıtta, "Türkiye'de emekçi halkın dışarıda bırakıldığı bir sağ restorasyon yapılmaya çalışılıyor" derken, "Emekçi halkın ittifakının siyaset sahnesine taşınması gerekiyor" ifadesini kullandı.

'Kadınlar kendi yaşamının kahramanı olmak istiyor'

Geride bırakacağımız haftanın öne çıkan bir gündemi ise 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve kadınların sokak eylemeleriydi. 25 Kasım dolayısıyla Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey Erden'e "Kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele edeceğiz?" diye sorduk.

Erden, katledilen kadınların birer sayısal veri olmadığını, hepsinin mücadeleden koparılan mücadeleci kadınlar olduğunu vurguladı, çıkışın birlikte mücadeleden geçtiğine işaret etti.

4 Soru 4 Cevap'ta bu 4 soruya verilen yanıtların tamamını izlemek için tıklayın: