4 Soru 4 Cevap | İran protestoları, enerji krizinin etkileri, tarım krizi ve sosyal konut projesi

4 Soru 4 Cevap’ta bu hafta Osman Serkan Düz, Orta Doğu Uzmanı Arif Keskin'e İran’da Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başlayan protestoları ve eylemlere Batı’nın müdahele ettiği yönündeki iddiaları sordu.

Programda Enerji Politikaları Uzmanı Necdet Pamir, gittikçe derinleşen gaz krizinin Avrupa ve Türkiye’ye nasıl etkileri olacağını ele alırken, Doç. Dr. Nevzat Evrim Önal “AKP, Rusya ve Ukrayna savaşıyla yükselen tarım krizinin önüne geçebilir mi?" sorusunu yanıtladı.

Dr. Öğr. Üyesi Melih Yeşilbağ ise "Sosyal Konut Projesi konut krizine derman olur mu?" sorusunu yanıtladı.

'4 Soru 4 Cevap' soL TV'de yayında.