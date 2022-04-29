4 öğrenciye cinsel tacizde bulunan öğretmen tutuklandı

Manisa’daki bir ilkokulda görevli öğretmen, 4 öğrenciye cinsel taciz iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber Merkezi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki ilkokul öğretmeni T.G., 4 çocuğa cinsel tacizde bulunmak suçlamasıyla tutuklandı.

Salihli’de meydana gelen olayda, 61 yaşındaki T.G., öğrencilere tacizde bulunduğu iddiası üzerine gözaltına alındı.

Görevden uzaklaştırılan ve 4 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen T.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

T.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

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