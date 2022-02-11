4 işçinin öldüğü yangına ilişkin başsavcılıktan açıklama

İstanbul Güngören'deki bir tekstil imalathanesinde bugün öğle saatlerinde çıkan yangında göçmen 4 işçi hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada 6 işçinin dumandan etkilenerek rahatsızlandığı, 4 göçmen işçininse hayatını kaybettiği aktarılarak "Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız tarafından Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte olay yeri incelemesi yapılıp deliller toplanmıştır. Cenazeler Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na kaldırılmış olup otopsi işlemleri devam etmektedir. İlk belirlemelere göre işyeri yetkililerinden 4 kişi olayın şüphelisi olarak gözaltına alınmıştır. Yangın olayına ilişkin soruşturma tüm yönleriyle araştırılmakta olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.