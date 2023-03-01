4 ilin milletvekili sayısı değişti: Deprem bölgesi aynı kaldı

İYİP'in Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Öztürk, kentlerin çıkaracağı milletvekili sayısına dair yaptığı hesaplamayı açıkladı.

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki seçimlerde Kocaeli ve Sakarya illerinin milletvekili sayılarının birer kişi artacağını belirtti. Öztürk’ün hesaplamasına göre, Bayburt ve Dersim’in milletvekili sayıları ise birer azalacak.

Öztürk, depremden etkilenen illerin milletvekili sayılarında değişiklik olmayacağını kaydetti.

Öztürk’ün hesaplamasına göre, illere göre milletvekili sayıları şöyle: