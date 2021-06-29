4 ilde Sedat Peker operasyonu: Cinayet suçlamasıyla çok sayıda gözaltı

"Sedat Peker suç örgütü" operasyonunda, 4 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin yeni delillere ulaşıldığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

TRT Haber'de yer alan habere göre, operasyon 31 Ağustos 2017'de Çekmeköy ilçesinde C.Ç isimli şahsın öldürülmesi ve olayla bağlantılı 4 şahsın tutuklaması ile dosyaya ilişkin gerçekleştirildi.

ANKA'nın haberine göre ise, operasyonda Sedat Peker’in avukatı A.S. de gözaltına alındı.