4 AKP'li vekil anlattı: Bakanların arası bozuk, AKP'de 28 vekil yolcu

AKP'li bazı vekillerle konuştuğunu yazan Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bazı bakanların birbiriyle konuşmadığını öne sürdü.

"Fakıbaba'nın istifası üzerine öncelikle AKP ve sonra da diğer partilerin kulislerinde konuşulanlara değinmek istiyorum" diye yazan Uğuroğlu, "28 AKP milletvekili kapının ağzında" görüşü Meclis kulislerinde yaygın bir şekilde söyleniyor" dedi.

Bakanlar birbirleriyle küs

"AKP'li milletvekilleri seçmenlerinin sorunlarını bakanlara da iletemiyorlar. Bakanlar direkt cumhurbaşkanına bağlı olduklarından milletvekillerine randevu vermiyorlar ayrıca hesap da vermiyorlar" diyen Uğuroğlu, "AKP'li 4 milletvekili ile konuştum. Ortak eleştirilerini şöyle sıralayabilirim. 'Partimizin en büyük sıkıntısı kuşku yok ki 20 yıl sonra Türk milletini ekonomik olarak çok büyük sıkıntıya düşürmesidir. Ekonomik kriz milletin bizlere yönelttiği birinci sorundur. Ancak ne yazık ki bu sorunun çözümü ortaya koyulmuyor. Bakanların birbirileriyle küs olduklarını artık sağır sultan bile duydu" ifadeleriyle kulis bilgilerini aktardı.

Uğuroğlu'nun yazısı:

"Fakıbaba'nın istifası üzerine öncelikle AKP ve sonra da diğer partilerin kulislerinde konuşulanlara değinmek istiyorum.

"28 AKP milletvekili kapının ağzında" görüşü Meclis kulislerinde yaygın bir şekilde söyleniyor.

Muhalefet partilerinin genel başkanları bu görüşmeleri çoğu zaman çok gizli yürütüyorlar.

Milletvekillerinin ve genel merkez yöneticilerinin dahi bu görüşmelerden haberleri olmuyor.

Şunu söyleyebilirim ki AKP hızla çöküyor…

Peki bu çöküşün, AKP milletvekillerinin bu rahatsızlığı, neden kaynaklanıyor?

-Birincisi; Sarayın milletvekillerine kapalı olması.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sarayda kurduğu danışmanlar ordusu ile ve kurduğu birkaç kurulun başkanlarıyla politika yürütüyor.

Milletvekillerinin saraya gitmeleri ve milletin sorunlarını Erdoğan'a ulaştırmalarının yolu kapalı.

-İkincisi; Bakanların kapıları da milletvekillerine kapalı…

AKP'li milletvekilleri seçmenlerinin sorunlarını bakanlara da iletemiyorlar.

Bakanlar direkt cumhurbaşkanına bağlı olduklarından milletvekillerine randevu vermiyorlar ayrıca hesap da vermiyorlar.

-Üçüncüsü; Milletin yüzüne bakamıyorlar.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı milleti o kadar kızdırıyor ki;

2018'den bu yana seçmenlerine yaptıkları vaatleri gerçekleştiremeyen AKP milletvekilleri kulislerde, "Gittiğimiz her yerde vatandaşlar haklı olarak bizi eleştiriyorlar" diye şikâyet ediyorlar.

-Dördüncüsü; AKP'deki çöküşü görüyorlar.

28 rakamının önümüzdeki günlerde artacağı da kulislerde seslendiriliyor

AKP'li 4 milletvekili ile konuştum. Ortak eleştirilerini şöyle sıralayabilirim.

-"Partimizin en büyük sıkıntısı kuşku yok ki 20 yıl sonra Türk milletini ekonomik olarak çok büyük sıkıntıya düşürmesidir.

Ekonomik kriz milletin bizlere yönelttiği birinci sorundur. Ancak ne yazık ki bu sorunun çözümü ortaya koyulmuyor.

Bakanların birbirileriyle küs olduklarını artık sağır sultan bile duydu."