4 AB ülkesinden Azerbaycan'dan gaz alma çağrısı

Macarsitan'dan yapılan duyuruya göre, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Slovakya Avrupa Komisyonu'ndan, AB'ye Azerbaycan gazı sevkiyatını artıracak altyapı geliştirme çalışmaları için fon ayırmasını talep etti.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Brüksel'i "öncelik olarak enerji arzı sorununu ele almaya ve mali destek sağlamaya" çağırdı.

Szijjarto, Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Slovakya üzerinden AB'ye dağıtılan Azerbaycan gazının hacminin arttırılması, yeni ve mevcut altyapının inşa edilmesi ve güncellenmesi için yatırım gerektiğini söyledi.

Geçen Eylül ayında Türk Devletleri Teşkilatı'nın enerji bakanlarının bir toplantısında, Macaristan, Azerbaycan'dan AB'ye gaz sevkiyatının önümüzdeki yıllarda ikiye katlanacağını belirtmişti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'nın enerji arzını redderek ABD'den ithalatla bu arzı ikâme ederek AB'nin beş ila on kat daha fazla para ödemek zorunda kaldığı için kaybeden tarafta olduğunu söylemişti.