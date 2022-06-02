39 yıl sonra yeni ismiyle... Arjantin kazandı

EURO 2020 şampiyonu İtalya ve son Copa America şampiyonu Arjantin, Finalissima'da (Büyük Final) karşı karşıya geldi. Lionel Messi önderliğindeki Arjantin, İtalya'yı adeta sahadan sildi ve 39 yıl sonra yeni ismiyle düzenlenen finalde ikinci kez şampiyon olmayı başardı. Finalde Messi’nin performansı dünyanın gündemine oturdu.

Daha önce 1985 ve 1993’te Artemio Franchi Kupası adıyla oynanan Finalissima (Büyük Final) karşılaşmasında İtalya ve Arjantin kozlarını paylaştı. Son Avrupa Şampiyonu İtalya ve son Güney Amerika şampiyonu Arjantin’in mücadelesini ‘Tangocular’ 3-0’lık skorla kazandı ve şampiyon olmayı başardı.

Wembley Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 28. dakikasında İtalyan savunmacı Giovanni Di Lorenzo’nun adeta başını döndüren Lionel Messi, sol taraftan ceza sahası içine girdi ve son çizgiye indikten sonra altıpas içindeki Lautaro Martinez’e pasını verdi. Inter’in golcüsü Martinez’e sadece dokunmak kaldı ve Arjantin 1-0 öne geçti.

İtalyanlar çaresiz kaldı

2022 Dünya Kupası biletini alamayarak büyük bir şok yaşayan İtalya, Arjantin karşısında da vasat görüntüsünden uzaklaşamadı. Arjantin’in golüne karşılık vermek için rakip sahada baskı kuran İtalyanlar, hücum organizasyonu bakımından oldukça zayıf kaldı. Messi’nin hem savunmada hem de hücumda neredeyse tüm İtalya’yı dağıtması maçı kopardı.

Di Maria cezayı kesti

İtalya’nın bu etkisizliğini 45+2’de Angel Di Maria cezalandırdı. Orta sahaya gönderilen uzun topu çok iyi kontrol eden ve Leonardo Bonucci’den şık bir şekilde sıyrılan Lautaro Martinez, savunma arkasına koşu yapan Di Maria’ya milimetrik bir pas yolladı. İtalya Milli Takımı ile son maçına çıkan Giorgio Chiellini pası kesmeyi başaramayınca, ceza sahası içinde kaleci Gianluigi Donnarumma ile karşı karşıya kalan Di Maria aşırtma bir vuruşla skoru 2-0’a getirdi.

Soz söz 90+4'te!

İkinci yarıda da İtalya karşısında üstün bir futbol sergileyen Arjantin, farkı artıracak fırsatları yakalasa da, kaleci Donnarumma’nın kurtarışları İtalya’yı maçta tuttu. Ancak 90+4’te Paulo Dybala son sözü söyleyerek Arjantin’i 3-0’lık galibiyete taşıdı. Arjantin bu sonuçla, Finalissima’yı (Büyük Final) 39 yıl sonra ikinci kez kazanmayı başardı.