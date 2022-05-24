38 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilçedeki 3 farklı hastanede tedavi altına alındı.

Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem, bu sabah meydana gelen olayda toplamda 38 öğrencinin mide şikayetleri doğrultusunda çeşitli hastanelere başvurduğunu ifade etti.

İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de gıda sergisinde bulunan gıdalardan numune alarak konuyla ilgili tahkikata başladıklarını bildirdi. Çeşitli hastanelere kaldırılan 38 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözlem altına alınmalarının ardından taburcu oldukları ifade edildi. (İHA)