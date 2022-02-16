3600 ek gösterge toplantısı başladı, ilk açıklama geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu emekçilerine yönelik 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin toplantı kapsamında açıklamalarda bulundu.

Bilgin "3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarımızın beklentilerini karşılayacak bir düzenlemeyi yapmaya kararlıyız" dedi.

Temmuz'da yeni maaş zammı açıklaması

Altı ay için yüzde 31 oranında zam yaptıklarını belirten Bilgin, "Temmuz'da da düzenlemeler yapacağız, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünün gereğini yapacağız, kimsenin endişesi olmasın" dedi.

3600 ek gösterge konusunda ikinci toplantı ise 16 Mart'ta gerçekleştirilecek.