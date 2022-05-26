3600 ek gösterge çalışması tamamlandı, emekli ikramiyesi ve maaşındaki zam oranı belli oldu

Uzun süredir gündemde olan ancak iktidar tarafından bir türlü hayata geçirilmeyen 3600 ek göstergeye ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

NTV'de yer alan habere göre, 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Çalışma, bu ay bitmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Düzenleme, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan toplantıda ele alınırken, 3600 ek göstergeyle sağlanacak yeni hakların mali boyutları değerlendirildi.

4 meslek grubu üzerinden yapılan hesaplamalarda emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında düzenlemeyle yüzde 25'e varan artış olacağı belirtiliyor.