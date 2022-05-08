35 dolara aldığı büst tarihi eser çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas Eyaletinde gerçekeleşen olayda Laura Young ismindeki kadının Goodwill mağazasından 35 dolara aldığı büstün, Julio-Claudian Hanedanı dönemine ait Roma heykeli olduğu ortaya çıktı.

İkinci el eşyaların satıldığı siteden aldığı büst 23 kilo gelirken ödediği 35 dolar ise büstün sanatsal karşılığı ile kıyaslayınca bir açı ortaya çıkıyor. Laura Young "Romalı birine benziyordu. Antik bir görünümü var. Işık vurduğunda çok ama çok kıymetli olabilecek bir şeye benziyordu" diyor.

Şüphesinde haklı çıkan Laoura Young, eseri uzmanlara danışında gerçek ortaya çıktı. Uzmanlar ise büstün, M.Ö 1. dönemlerine ait olduğunu Julio-Claudian Hanedanı döneminden bir eser olduğunu düşünüyor. Müzede "Bir insan portesi" olarak sergilenen eser bir yıl kadar müzede kalacak. Müze yetkilileri eserin yaklaşık 70-80 yıldır kayıp olduğunu ve bu nedenle görülmesi gereken bir eser olduğunu vurguluyor.

Büstü Teksas'taki müzeye veren Young'un daha önce de benzer şekilde satın aldığı bir tablonun tarihi eser olduğu ortaya çıkmıştı. Eserin İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolduğu tahmin edilirken 1 yıl Teksas'taki müzede gösterildikten sonra Almanya'ya teslim edileceği belirtildi. Bir bombardıman sonucunda kaybolduğu tahmin edilen eserin yine aynı şekilde bir Amerikan askeri tarafından ülkeye getirildiği tahmin ediliyor. Uzmanların düşüncesi heykelin büyük ihtimalle hayatını babasının intikamını almaya adayan Sextus Pompey'e ait olabileceği yönünde.

Laura Young'un daha önce de ikinci el objeler satan siteden aldığı tabloyu bir tarihi eser çıkması üzerine müzeye sattığı belirtiliyor.