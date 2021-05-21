34,5 milyon kişinin 899 milyar lira kredi borcu var

Geçen yıl ucuz kredilerin destek gibi sunulduğu ekonomi politikaları yurttaşların bankalara borcunu artırdı. Kredi faizlerinin yükselmesi de talebi durdurmaya yetmedi. Geçen yıl bireysel kredi kullanan 1,9 milyon kişiye, bu yılın üç ayında 500 bin kişi daha eklendi. Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) verilerine göre Mart 2021 itibarıyla bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,3 milyon kişi arttı. Böylece konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden oluşan bireysel kredilere borçlu kişi sayısı 34,5 milyona çıktı.

Yüzde 36 artış

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, pandeminin başladığı 2020 Mart ayından 2021 Mart ayına kadar geçen bir yıllık süreçte hane halkının bankalara, finansman ve finansal kiralama şirketlerine borcu yüzde 36 artışla 899 milyar TL'ye ulaştı. TBB verilerine göre, yılın ilk üç ayında 400 bin kişi daha ihtiyaç kredisi kullandı, hacim ise 16,8 milyar lira arttı. Böylece Mart 2021 itibarıyla 28,3 milyon kişinin toplam ihtiyaç kredisi borcu 412 milyar liraya çıktı.

TBB verilerine göre kredi kartı kullananlardaki artış da dikkat çekiyor. Verilere göre, 7 ayda 1,5 milyon kişi ilk defa bireysel kredi kartı kullanımına başladı. Böylece kredi kartı borcu olanların sayısı geçen yıl Eylül'e kadar 26 milyon kişi düzeyinde seyrederken, 28,2 milyona çıktı. Artan gecikme faizine rağmen Mart 2020'de 116,1 milyar lira olan kredi kart borçları bir yılda 154,4 milyar liraya ulaştı.