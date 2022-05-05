34 yaşındaki abi 19 yaşındaki kardeşini bayramda '7 bin lira' için öldürmüş

Olay, 3 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında Kasımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bayram ziyaretinde karşılaşan Abdulali Demir ile ağabeyi Mahsun Demir arasında 7 bin liralık borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada Mahsun Demir, eline aldığı bıçakla kardeşi Abdulali Demir'i ağır yaraladı.

Kurtarılamadı

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdulali Demir, önceki gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Borcu ödemediği için 'tartışmış'

Gözaltına alınan Mahsun Demir emniyetteki ifadesinde, kardeşinin kendisine 7 bin lira borcu olduğunu, ödemediği için tartıştıklarını, daha sonra çıkan kavgada bıçakladığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.