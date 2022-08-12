329 ilçenin kaymakamının görev yeri değiştirildi

2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 1. sınıf ilçede görev yapan 46, 2. sınıf ilçede görev yapan 37, 3. sınıf ilçede görev yapan 43, 4. sınıf ilçede görev yapan 104, 5. sınıf ilçede görev yapan 38, 6. sınıf ilçede görev yapan 61 olmak üzere toplam 329 ilçenin kaymakamının görev yerleri değiştirildi. İstanbul’da 12, Ankara’da 4, İzmir’de ise 10 kaymakamın görev yerleri değiştirilirken, kayyumluk görevi de sürdürn kaymakamlardan 12’si farklı görevlere atanırken, yerlerine yeni kaymakamların atamaları gerçekleştirildi. Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddelerince yapıldığı belirtildi.