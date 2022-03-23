32 milyon TL'lik hayali ihracat vurgunu

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hayali İhracat operasyonu düzenlendi.

İlgili makamlara sunulan ihracat belgelerinin, yurt dışına gönderilen ihracat belgelerine göre çok daha yüksek meblağlar olduğu tespit edildi. Soruşturma neticesinde beş şirketin 290 ihracat işleminde haksız KDV iadesi aldığı belirlendi.

Şirketlerin enflasyon farkıyla devletten haksız olarak 32 milyon lira KDV iadesi aldığı anlaşıldı. Hayali ihracat suçuna karışan 14 kişinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli Giresun, İzmir, Muğla, Artvin ve Kocaeli’nde 11 şüpheli yakalandı. Üç şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. (İHA)