32 kişiyi tek kurşunla infaz ettiler, serbest bırakıldılar!

91 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutularak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hizbullah’ın şura üyesi Mehmet Salih Kölge ve polis Mehmet Zengin'i öldüren Yunus Aysu ile hücre evine düzenlenen baskında özel harekat polisi Adem Bayrakçı'yı öldüren Cuma Güzel'in yeniden yargılama talebi üzerine 2019 seçimleri öncesi serbest kaldıkları ortaya çıkmıştı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, Batman ve Adana'da 1993-2001 yılları arasında Hizbullah adına 32 kişinin öldürülmesi eylemine katılmaktan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan ve bu cezaları Yargıtay tarafından onanan askeri kanat sorumlusu Mithat Soysal ile Mehmet Salih Şimşek'in de yeniden yargılama talebiyle yargılandıkları mahkeme tarafından tahliye edildikleri öğrenildi.

Sanıkları ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandıran hakim Oktay Kuban 765 sayfalık gerekçeli kararında, Hizbullah'ın kendileriyle aynı görüşten olmayanları, öldürülmesi gereken kafirler olarak gördüğü, amacının ulus devleti ortadan kaldırıp İslam halifeliğini getirmek olduğunu belirtmişti.