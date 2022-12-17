31 Aralık’ta Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy, 1 Ocak'ta Dudullu-Bostancı metro hattı açılıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının devamı niteliğindeki Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. İmamoğlu, Yıldız İstasyonu’ndan başlayacak test sürüşü öncesinde, sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınla kamuoyunu çalışmalarla ilgili bilgilendirdi.

İmamoğlu, Yıldız metrosuna ilişkin "31 Aralık’ta, çok güzel bir açılışla da tümden halkımızın hizmetiyle buluşacak" dedi. İmamoğlu ek olarak "Sürprizlerimiz devam edecek ve ‘150 Günde 150 Projeyi’ bir gün sonrasında bu sefer de Dudullu-Bostancı'yı açarak tamamlayacağız. Bu müjdeli haberi hem Şişli Belediye Başkanımız Muammer Keskin'le hem de Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'la, bütün İstanbullu hemşerilerimle paylaşmak istedim. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Meydanı'ndaki kazının yaklaşık 6,5 yıldır sürdüğünü hatırlatan İmamoğlu, "Şimdi orayla ilgili süreci hızlandırıyoruz, ama bir gecikme olacağı için, biz orada daha pratik bir hamle yaptık. Orayı bypass ederek, Kabataş'a doğru çalışmamız sürüyor. İnşallah 2024’ün ilk çeyreğinde de Yıldız'dan sonrasını direkt Kabataş'a bağlayacağız. Arkeolojik kazıyla ilgili süreçleri de mutlaka vatandaşlarımızla paylaşacağız" dedi.

İmamoğlu’nun açıklamalarının ardından test sürüşü sırasında Yıldız İstasyonu’ndan kalkan tren, Fulya İstasyonu’nu üzerinden geçerek, Mecidiyeköy İstasyonu’na ulaştı. (ANKA)