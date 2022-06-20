'300 milyonluk vurgunda korunma sağlanması için AKP'li siyasetçiye para ödendi'

Ersin Akdoğan’ın başkanlıklarını yaptığı yaptığı Mersin Bölge Sulama Kooperatifler Birliği ile Silifke ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne yönelik yürütülen soruşturmada, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Ersin Akdoğan ile kayınpederi Abdullah U.’nun da olduğu 14 kişiye yönelik gözaltı kararı verirken, Ersin Akdoğan da tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında, onlarca müteahhittin toplamda 300 milyon TL'nin üzerinde dolandırıldığı ortaya çıktı.

Akdoğan şimdiden AKP'den aday adayı oldu

Önümüzdeki seçimler için şimdiden AKP’den aday aday olduğunu açıklayan Ersin Akdoğan’ın, partide üst düzey bir dizi isim ile de temas olduğu belirtildi. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin görüştüğü kaynaklara göre, Akdoğan’ın kooperatifler üzerinden topladığı paranın bölüşümünde tek başına olmadığını söylendi.. Kaynakların “Bu kadar para tek başına bir kişinin cebine gitmiş değil. Bu kişiyi hem yerelde hem Ankara’da koruyan isimler var. Bazı durumlarda doğrudan tanık da olduk” dediği aktarıldı.

Vurgunculara AKP'li siyasetçiden 'koruma zırhı'

Akdoğan’a ‘koruma zırhı’ sağlayan kişilerden biri de AKP’de uzun yıllar milletvekili olarak görev yapan bir isim. Halen partide siyaset yapan bu kişiye, iddiaya göre aktarılan para tutarı 5 milyon lira. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile birlikte çekildikleri fotoğrafları her ortamda sergileyen Akdoğan’ın çevresine “Arkamda bakanlık var. Tüm yaptıklarımı Ankara'dakiler biliyor ve destekliyor” dediği ifade edildi.

Kooperatif birliğinin hesaplarında para yok

Mersin’in yanı sıra Adana, Mardin, Şanlıurfa, Kocaeli ve İzmir'den çok sayıda firmanın şikayeti üzerine savcılık soruşturması devam ederken, Akdoğan'ın başında olduğu Silifke ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne kayyum atandı. Mersin Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği'nde yeni bir yönetim oluşturulması için Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 3 kişi görevlendirildi. Habere göre, birliğin hesaplarında para bulunmadığını belirtildi.

Akdoğan daha önce de 'Sütbank' vurgunundaydı

Öte yandan, sulama ihalelerinde dolandırıcılık yapmakla suçlanan Ersin Akdoğan 4 yıl önce de, saadet zinciri mantığı ile işleyen Konya'daki Sütbank sisteminde de yer aldığı ortaya çıktı. Bin 300 kadar kişiden 120 milyon lira toplayan şebeke bir süre sonra sırra kadem basmıştı. Paraları isteyen üyelere hayvanların öldüğü yönünde açıklama yapılmıştı.