30 ilde Halil Falyalı operasyonu: Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 163 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yasadışı bahisten elde ettikleri paraları, Şubat'ta Kuzey Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri ve bu yolla yaklaşık 2,5 milyar lira suç geliri kazandıkları belirlenen 46 şüpheli hakkında 8 ilde 20 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Süren soruşturma kapsamında aynı eylemlere iştirak ettikleri saptanan Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 ildeki 163 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldığı belirtilen açıklamada, zanlıların gözaltına alınmaları için Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Süleyman Soylu, sanal bahis ve sanal kumar operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 163 kişiden 101'inin yakalandığını açıkladı.

Soylu gözaltına alınan 101 kişinin 808 milyon liralık mal varlıklarına el konulduğunu belirtti. (AA)