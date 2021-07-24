Açıkladığı veriler sürekli tartışma konusu olan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) çelişkili hesaplamalarının incelenmesi için Meclis'te araştırma komisyonu kurulması istendi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, TÜİK'in hesaplarına göre son 5 yılda çalışabilir nüfusun 4 milyon 816 bin, işgücü nüfusunun 1 milyon 120 bin artmasına rağmen istihdamın 208 bin işsizliğin de sadece 913 bin kişi artığını, bu durumda 3 milyon 695 bin kişinin hesaplarda görünmediğini söyledi. TÜİK'e "3 milyon 695 bin kişi nereye kayboldu?" diye soran Demirtaş, kurumun gerçek işsizlik, gerçek enflasyon ve gerçek büyüme gibi kritik verileri gizleyerek sorunların çözümünü engellediğini dile getirdi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Demirtaş, "Veriler, TÜİK'in işgücü istatistiklerini makyajlayıp, işsizlik sorununu küçültme çabası içinde olduğunun somut bir göstergesidir" dedi.

TÜİK'in şeffaflığına dair eleştirilerin AB Türkiye ilerleme raporlarına da yansıdığını, raporda, "TÜİK içindeki atama ve görevden alma süreçlerinin şeffaflığına ilişkin bir takım endişeler hâlâ söz konusudur" eleştirisi yapıldığını bildiren Demirtaş, kurumdaki görevden almalara da dikkat çekti.