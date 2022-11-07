3 kişinin yaşamını yitirdiği 32 kişinin yaralandığı kazada tedaviler sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 32 kişiden 28'i taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarındaki kazada yaralanan yolculardan 28'i taburcu edilirken, 2'si ağır 4 kişinin kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Doğan K. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 34 EHC 819 plakalı yolcu otobüsünün dün Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında yolun sağındaki bariyerleri kırarak devrilmesi sonucu yolculardan Ayşe Özdemir (69), Dursun (46) ve Kadriye Çakmak hayatını kaybetmiş, 32 kişi yaralanmıştı. (AA)