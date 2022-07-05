Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bir kişi, evde kavga ettiği 3 kardeşini öldürüp başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. (İHA)
3 kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulundu
Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bir kişi evde kavga ettiği 3 kardeşini öldürüp başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Haber Merkezi
Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bir kişi, evde kavga ettiği 3 kardeşini öldürüp başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. (İHA)