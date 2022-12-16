3 ilde 'FETÖ' operasyonu: 14 gözaltı

Mersin merkezli 3 ilde 'FETÖ'ye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasına göre, ankesörlü hatlar üzerinden arama kayıtlarının tespit edildiği ve bazı şüphelilerin isimlerinin de "ByLock" yazışmalarında yer aldığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin, Adana ve Antalya'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasındaki M.Y.'nin "finansal sorumlu" olduğu belirlendi. Zanlının aracında 5 bin lira ile bir zincir markete ait 16 hediye kartı ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışma sürüyor. (AA)